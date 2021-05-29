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‏المغرب يسجيل 410 إصابات بكورونا وأكثر من 86 ألفا يتلقون الجرعة الأولى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 410 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 518 ألفا و868 حالة.

 

وأفادت الوزارة- في بيان- بتسجيل 3 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9138 وفاة منذ بداية الوباء.

 

كما أوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 8 ملايين و521 ألفاً و177 شخصا حتى اليوم، بعدما تلقى 86854 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية 

 

كما أفادت بأن 25904 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 5 ملايين و242 ألفاً و75 شخصا.

 

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في إطار نظام كوفاكس؛ منها 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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