شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب يسجيل 410 إصابات بكورونا وأكثر من 86 ألفا يتلقون الجرعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 410 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 518 ألفا و868 حالة.

وأفادت الوزارة- في بيان- بتسجيل 3 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9138 وفاة منذ بداية الوباء.

كما أوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 8 ملايين و521 ألفاً و177 شخصا حتى اليوم، بعدما تلقى 86854 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية

كما أفادت بأن 25904 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 5 ملايين و242 ألفاً و75 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في إطار نظام كوفاكس؛ منها 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.