شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقي حول سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء: لن نسمح بذلك ثانية مهما كان الثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم السبت، على حادثة سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى عدم السماح بتكرار ذلك "مهما كان الثمن".

وقال في تصريح صحفي، إن "عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، جرت بطريقة خاطئة، وكان الأجدر أن يفاتح أمن الحشد الشعبي قبل اعتقاله".

وأضاف: "يجب ألا تتجدد الحادثة، وألا يعتبر البعض سكوت الدولة خوفا أو أنها غير قادرة على مواجهة أي طرف، على العكس، لكننا لا نريد إراقة الدماء".

وأكد مصدر عراقي، اليوم السبت، أن التوتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والحشد الشعبي الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته.

واتهم تحالف "الفتح" في العراق، الخميس الماضي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.

وشهدت العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، توترا خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح.