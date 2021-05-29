الصين تطلق بنجاح مركبة شحن لإعادة إمداد محطة فضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين أطلقت اليوم السبت، بنجاح مركبة شحن فضائية آلية لإعادة تزويد محطة فضاء بالإمدادات، وذلك في ثاني مهمة من سلسلة مهام مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء مدارية دائمة.



وذكرت وسائل الإعلام أن المركبة تيان تشو-2، وهو اسم يعني (سفينة السماء)، انطلقت من خلال صاروخ (لونغ مارش-7 يو3) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.