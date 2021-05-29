عقيلة صالح يؤكد تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للمجلس، نشره على موقعه، عقب لقاء صالح اليوم، بمكتبه في مدينة القبة، المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وتناول اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

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وبحسب البيان، أكد صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وشدد صالح على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

وأمس الأول، ذكرت مصادر ليبية مطلعة لـ"سبوتنيك" أن الفترة المتبقية على الانتخابات المقررة نهاية العام يصعب خلالها توحيد المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل العديد من النقاط التي لم تنفذ حتى اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية سيجعل عملية الانتخابات تواجه تحديات ومخاطر عدة، خاصة في ظل عدم سحب سلاح المليشيات.