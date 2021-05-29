الأردن والبحرين تدعمان طلب الإمارات باستضافة مؤتمر تغير المناخ في 2023

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية، نبيل مصاروه: "إننا في وزارة البيئة نثمن ونقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية عامة، والتغير المناخي خاصة"، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

في السياق ذاته، أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، دعم مملكة البحرين لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وشدد على "ثقة مملكة البحرين الكبيرة بالإمكانيات المتقدمة والقدرات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28، والتي من شأنها إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام، وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يعطي دفعة قوية للجهود الدولية تجاه التغير المناخي، والذي يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وشدد المبعوث الخاص لشؤون المناخ على "دعم مملكة البحرين الكامل لطلب دولة الإمارات لاستضافة هذا المحفل الدولي الكبير، ومساهمة المملكة في إنجاحه على كافة المستويات، منوّها بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات معنية بالمناخ، وذلك لتوحيد الأداء في التعامل مع المتغيرات المناخية ونتاجاتها، من خلال استثمار الجهود التي تُبذل في هذا الإطار".

ولفت إلى أن طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 في هذه المرحلة والظروف التي يشهدها المناخ العالمي، سيصبّ في تعزيز أهداف وطموحات المجتمع الدولي في الحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، وبما يسهم في توفير بيئة ملائمة وحياة آمنة، من خلال إتاحة الفرصة لمضاعفة الفرص الاستثمارية التي ترفد التنمية وتوفّر الاستدامة، وبما يحقق الازدهار والنماء.

وأعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، قبل أسبوع، عن تقدم بلاده بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

يأتي هذا الإعلان عقب إيداع دولة الإمارات خطابا رسميا حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادئ.

وتكتسب الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف "COP 28" أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ إذ أنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.