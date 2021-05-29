شكرا لقرائتكم خبر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تصل السودان لمناقشة عددا من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم السبت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة" في زيارة للبلاد تستغرق اسبوعا تعقد خلالها عدد من اللقاءات بكبار المسئولين بالبلاد ومن المتوقع أن تقوم خلالها بزيارة ولايات دارفور، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اختتمت يوم الخميس بلاهاي جلسات اعتماد التهم ضد علي محمد علي عبدالرحمن كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، خلال عامي 2003-2004 .

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زارت الخرطوم في أواخر العام الماضي لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة السودانية.