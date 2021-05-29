شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج في بر الوالدين.. شاب يتبرع بكليته لإنهاء معاناة والده مع الفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب المواطن الشاب أحمد إبراهيم أبوسعدية، من منطقة عسير، مثالاً يحتذى به في بر الوالدين، حيث تبرع، بإحدى كليتيه لوالده، لإنهاء معاناته الطويلة مع مرض الفشل الكلوي.

وأجريت العملية بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، وقد تكللت بالنجاح، حيث تماثل “أبو سعدية” للشفاء- ولله الحمد-.

ونالت هذه البادرة إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سائلين المولى عز وجل أن يمتعهما بالصحة والعافية.

وقال أحد المغردين على موقع”تويتر”، ونعم الإبن البار ، أسأل الله العلي العظيم أن يكتب أجرك ويجزيك الجنة، فيما أثني مغرد آخر قائلاً:” جزاه الله خيراً أقل شيء يقدمه لوالده”.