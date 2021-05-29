شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع أجواء حارة تصل إلى 50 درجة مئوية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل، مضيفا أن المنطقة الشرقية ستسجل الأعلى في درجات الحرارة، خاصة في محافظة الأحساء.

وقال المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأجواء الحارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف أرصادياً وليس فلكياً؛ سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف عقيل العقيل أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية.

وتابع المختص في المركز الوطني للأرصاد “قد تلامس درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية، على بعض المناطق الشرقية خاصة في الأحساء، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية”.