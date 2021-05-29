شكرا لقرائتكم خبر عن كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكّن رجال الأمن خلال الأسبوع الماضي، من كشف غموض عدد من الجرائم والإطاحة بالمتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

وقبض رجال الأمن على 6 مقيمين، 5 من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، اقتحموا مبنى تحت الإنشاء واعتدوا على حراسه، وسرقوا كيابل تقدر قيمتها بـ700 ألف ريال.

كما تم القبض على امرأة من الجنسية اليمنية مخالفة لنظام الإقامة، قامت بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها.

وأطاح رجال الأمن أيضا بثلاثة مواطنين أحدهما يقود مركبته، حيث ترك المقود ورجع للمرتبة الخلفية وترك المركبة تسير على الطريق دون قائد، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل.

كما تم إلقاء القبض على مواطنين قام أحدهما بسرقة مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة، تمكنت من النزول أثناء هروبه بالمركبة، أما الآخر فكان شريكه في الجريمة.