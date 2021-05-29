شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة» وجهة سياحية يفضلها السائحون .. جمال الطبيعة وعبق التاريخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تتميز الباحة بأجوائها المعتدلة لاسيما في فصل الصيف حيث يفضلها السائحون ويقبلون على زيارتها، من مختلف مناطق المملكة بل ومن مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي والعالم للاستمتاع بأجوائها والمناظر الطبيعية الخلابة التي تنتشر بها.

أهم مصايف المملكة

وتعد منطقة الباحة أحد أهم مصايف المملكة، ويرتادها السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها من دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما حباها الله من جمال الطبيعة الخلابة، فهي واحة غناء مليئة بالشواهد التاريخية والآثار مثل القلاع والحصون والقرى القديمة والمدرجات الزراعية، التي تعود لآلاف السنين، خلاف الأودية والأنهار التي تصب شلالاتها من أعلى القمم، والمواقع السياحية والمتنزهات والغابات والحدائق.

وتستقبل الباحة أعداداً كبيرة من السياح والزوار الذين يرغبون في الاستمتاع بقضاء إجازة الصيف بين ربوعها، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية وتاريخية وإمكانات سياحية، حيث المناخ المعتدل العليل، إضافة إلى المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية، والفنون الشعبية والحرف والصناعات اليدوية.

جمال الطبيعة وعبق التاريخ

وتمتاز المنطقة بالتناغم بين جمال البيئة الطبيعية وعبق التاريخ وروعة العمران البشري في لوحة تشكيلية أثرية، من خلال الكثبان الرملية الممتدة شرقاً، وكثرة الأودية، التي تعد منتجعاً للزوار والمصطافين وتنساب منها جداول وشلالات وسط الطبيعة البكر، والأسواق الشعبية والمنتجات اليدوية العريقة ويعود تاريخ بعض هذه الأسواق إلى 350 سنة، بجانب الحدائق وملاهي الأطفال المتناثرة في كل جانب، وفنادقها الفخمة وشققها المتوفرة على مدار الساعة.

متنزهات وغابات دائمة

وتضم الباحة العديد من المتنزهات والغابات الدائمة الخضرة المكتظة بأعداد هائلة من الأشجار، التي تنتشر بين جبال المنطقة وأوديتها وسهولها، منها ما يطل على سهول تهامة، ومن أهمها غابة رغدان التي تتميز بكثرة أشجارها ومزجها بين الطبيعية الخلابة والمرافق الترفيهية، ومتنزه جبل شدا الأعلى المشهور بزراعة البن وبما يحويه من مرافق ترفيهية عديدة وخدمات سياحية.

أهم الأماكن السياحية في الباحة:

1- غابة رغدان

يعد منتزه غابة رغدان من أهم وجهات السياحة في المملكة عامة، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز المنتزه بمناظره الطبيعية الخلابة، وذلك بفضل موقعه الجغرافي المتميز، أعلى قمة غابة رغدان، حيث تتناغم كلاً من الطبيعة الخضراء، والصحراوية المتمثلة في قمم الجبال المحيطة؛ وتشكلان معاً لوحة طبيعية، لا يمكن وصف جمالها، من صنع الباري سبحانه، وتعالى.

منتزه غابة رغدان يوفر لرواده كافة المستلزمات التي من شأنها جعلهم يقضون أمتع الأوقات، حيث يوجد به 50 فيلا، مجهزة بخدمات فندقية، كما يوفر منتزه غابة رغدان كافة أنشطة التخييم الشيقة، وسط أجواء آمنة تماماً.

2- حديقة غابة خيره

واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة ودائماً ما تفتح أبوابها؛ لعشاق الطبيعة، والمناظر الخلابة، من مساحات خضراء شاسعة، وشلالات متدفقة، وبرك المياه المحاطة بالتشكيلات الصخرية الخلابة.

لو أنت تبحث عن أفضل الأماكن السياحية في الباحة فاجعل حديقة غابة خيره على رأس قائمة اختياراتك، خاصة أنها مجهزة بكافة المرافق الخدمية، من استراحات، ودورات مياه، وأماكن للجلوس، ومسارات للتريض، و3 مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيره هي لوحة طبيعية خلابة شاهدة على معالم المملكة الرائعة، ومكانتها السياحية البارزة.

3- حديقة الأمير حسام

واحدة من أكثر اماكن سياحية في الباحة للعوائل شهرة؛ لما تعج به من مساحات خضراء، ونوافير، وبحيرات صناعية، وشلالات طبيعية، وغيرها من عوامل الجذب الرائعة.

تقع حديقة الامير حسام وسط مدينة الباحة، وتمنح الزوار أجمل إطلالة على المدينة، فهي منتجعاً سياحياً يمتد على مساحة 150 ألف م2، وبها العديد من المرافق الخدمية، منها مسرحاً، ونافورة تفاعلية، وبحيرة صناعية، وشلالات، وأكشاك، وعدد من المحلات التجارية، ومناطق لألعاب الأطفال، وممراً للتريض، وركوب الدراجات، ومصلى للرجال، والنساء، وعربة قطار سعة 55 فرد، وموقف سيارات سعة 500 سيارة.

4- قرية ذي عين الأثرية

يعود تاريخ قرية ذي عين الأثرية إلى القرن الثامن الميلادي، وتعد من أهم معالم الباحة (السياحية) البارزة. تم تسميتها على إسم نبع المياه الدائم الذي يتدفق باستمرار من الجبال القريبة للقرية، خاصة أن القرية تتمتع بتحصين دفاعي طبيعي؛ فهي محاطة بالجبال من الثلاث جهات.

تقع قرية ذي عين الأثرية أعلى قمة جبلية، على بُعد 24 كم، جنوب غرب مدينة الباحة، وتتألف من 312 منزل، ومسجد واحد. تمتاز منازل قرية ذي عين الأثرية بتشابهها من حيث التخطيط، حيث تتألف جميعها من عدة طوابق، ومبنية من الحجارة المصقولة.

5- منتزه جبل شدا الأعلى

ستجد العديد من مناطق سياحية في الباحة تمنحك أجواء هادئة، وسط الطبيعة الخلابة، ويأتي منتزه جبل شدا الأعلى كواحداً من أجمل تلك الوجهات.

يقع هذا المنتزه جنوب غرب مدينة الباحة، أعلى جبل شدا، البالغ ارتفاعه نحو 2200 متراً، فوق سطح البحر، الواقع ما بين مدينتي قلوة، والمخواة.

يعتبر منتزه جبل شدا الأعلى من أجمل الأماكن السياحية في الباحة لما يزخر به من مصطحات خضراء، وكافة أنواع الأشجار، والنخيل، بالإضافة إلى الكثير من الحيوانات البرية، منها ما هو معرضاً للانقراض، مثل النمر العربي.

6- متحف الباحة

يعكس متحف الباحة الصورة التاريخية، والتراثية للمنطقة، ويقع في منطقة الباحة، وبالقرب من منتزه رغدان.

يعد متحف الباحة من أهم وجهات السياحة في الباحة ويتألف من 4 قاعات، تضم قطع أثرية، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والعصور الإسلامية، والتاريخ الحديث، وبالإضافة إلى بعض المقتنيات، الخاصة بتراث المنطقة البيئي، والطبيعي، وكذلك متعلقات خاصة بالحياة اليومية.

ويفتح متحف الباحة أبوابه للجمهور، خلال الفترة الصباحية، الممتدة من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، والفترة المسائية، تبدأ من الساعة الرابعة عصراً، حتى التاسعة مساءً.