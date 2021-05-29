- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا العالمية تلامس 170 مليوناً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 1.82 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.
ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ29.7 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.52مليون.