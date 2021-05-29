إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 33.2 مليون حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء السبت، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة (0.1%) خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 33.2 مليون حالة إصابة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والبالغ (0.1%).

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 3.79 مليون حالة، وهو تغيير طفيف عما كانت عليه في نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية واشنطن زيادة بنسبة (0.2%) في الإصابات عن نفس التوقيت الجمعة، ليرتفع الإجمالي بها إلى 434 ألفاً و783 حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 108 حالات وفاة.