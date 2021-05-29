طبيب وإعلامي روسي يتحدث عن خطر مميت للنقانق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

تحدث الطبيب الإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية عن خطر مميت للإنسان تشكله النقانق بصفتها منتجا شائعا عند الروس.



وأوضح الطبيب أن نتريت الصوديوم الموجود في النقانق يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية النقانق على قائمة المواد المسرطنة وذلك بسبب وجود الدهون غير المشبعة والسكريات وغيرها من المواد الضارة فيها.

وعلاوة على ذلك فهناك، حسب مياسنيكوف، بعض أنواع اللحوم الصناعية التي تتلقى جرعة معينة من المضادات الحيوية والهرمونات حتى في مرحلة إنمائها.

كما حذر الطبيب من أن النقانق يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب لدى الرجال. وأوصى بالتخلي عن النقانق واستبدالها باللحوم المخبوزة أو منتجات المزارع أو الجبن القديم وكذلك عدم تناول الخبز الأبيض واستبداله بمنتج مصنوع من الحبوب الكاملة.

وقال الطبيب:" إني أدعو منذ زمن إلى حظر دعاية كل أنواع النقانق، شأنها شأن دعاية منتجات التبغ. ولا يمكن مقارنة النقانق بالتبغ، إذ أن النقانق تودي بحياة عدد أكبر من الناس.