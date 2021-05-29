وزير الداخلية الأردني: لن نسمح باستغلال التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، حذّر الفراية من الدعوة لأية تحشدات أو تجمعات تمس سيادة القانون، لافتا إلى عدم السماح باستغلالها في تنفيذ أجندات خاصة.

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وقال البيان: "لقد شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي".

وفيما أكد البيان على اعتزاز الدولة "بمكونات الشعب الأردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية"، شدد على عدم سماحها "باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ اجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين".

وأكد بيان الداخلية الأردنية أن الأجهزة الأمنية ستقوم "بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عنه، وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني العزيز في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بأن أمنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى راس أولوياته".

يشار إلى أن العاصمة الأردنية عمان وبعض المدن الأردنية الأخرى، كانت قد شهدت احتجاجات في الأيام الأخيرة إحياء للذكرى العاشرة لمظاهرات الربيع العربي، والتي اعتقلت الشرطة على أثرها عشرات النشطاء، وقيدت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية، بحسب شهود عيان.