شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الأردنى يحذر من أى تجمعات تعبث بأمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، من الدعوة لأى تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطنى الأردني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن وزير الداخلية حذر من أى تجمعات تضر بالأمن المجتمعى واستغلالها لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطنى وترويع الآمنين.

وجاء فى البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على انبياء الله الطيبين الطاهرين الاخوه المواطنين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت فى مضمونها ومحتواها تمس فى تماسك النسيج الوطنى الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر فى السلم والأمن المجتمعي.

وأن الدولة إذ تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الاردنى وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة فى القضايا الوطنية فإنها لن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ اجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعى وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطنى وترويع المواطنين الآمنين. كما ان الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة فى بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها ابناؤنا واجدادنا وبذل خلالها الغالى والنفيس فى الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة.

وستقوم الاجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع اى تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الاردنى العزيز فى مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بان امنه واستقراره هو فى صلب اهتمام الدولة وعلى راس أولوياته.

حماكم الله جميعا وحمى وطننا العزيز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.