شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الأمم المتحدة فى لبنان تسلم الجيش أحد مواقعها لدعم انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" أحد مواقعها إلى القوات المسلحة اللبنانية، وذلك فى حفل أقيم فى جنوب غربى لبنان.

ويأتى التسليم كجزء من دعم اليونيفيل المستمر لانتشار الجيش اللبنانى فى جميع أنحاء الجنوب، وهو أمر حاسم لبسط سلطة الحكومة فى المنطقة. وفق بيان للبعثة

حيث سلّم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، موقع الأمم المتحدة 2-45A للعميد الركن مارون قبياتى، قائد قطاع جنوب الليطانى، الذى مثّل قائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزيف عون.

يذكر أنه تأسس موقع اليونيفيل المذكور فى عام 2012 فى جنوب بلدة الطيرى، فى إطار قرار مجلس الأمن الدولى 1701.

وفى كلمة للمناسبة، قال قائد اليونيفيل اللواء ديل كول: "إن هذا التسليم ما هو إلا مثالا آخر على عمق الثقة والتعاون والرابط الذى يجمع اليونيفيل والجيش اللبناني. وان قرب مراكز الجيش اللبنانى واليونيفيل يعزز التعاون والتنسيق بين الفريقين".

وأضاف القائد العام لليونيفيل أن "التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبنانى فى خلق البيئة المؤاتية للسلام والاستقرار العناصر الاساسية لنجاح مهمة اليونيفيل بالإضافة إلى أمن الشعب اللبنانى وعناصر حفظ السلام".

وختم اللواء ديل كول مؤكدًا: "كلى ثقة أن هذه الموجودات فى أيدٍ أمينة وستساهم فى تعزيز قدرات مضيفينا من أجل خدمة السلام والاستقرار فى جنوب لبنان".