شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى وقفة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضى المواطنين فى منطقة جبل العالم شمال بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى الوقفة وأطلقت الرصاص الحى باتجاهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفى وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيس للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضى المواطنين فى منطقة جبل العالم، وقامت ببناء "بركسات" فيها.