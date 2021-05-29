شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية» تؤكد وفرة إمدادات المياه إلى مناطق الجنوب لتأمين زيادة الطلب خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام أنظمة نقل المياه بمؤسسة تحلية المياه المهندس محمد الغامدي، عن الخطط المعدة لاستقبال فصل الصيف.

وأوضح في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أنه تم الاستعداد لاستقبال فصل الصيف مبكراً من خلال الإعداد لخطة تشغيلية خاصة بالعمل خلال ذلك الفصل.

وأبان أنه يتم العمل جنباً إلى جنب مع قطاع التوزيع ممثلة بشركة المياه الوطنية، مضيفاً إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية إيصال المياه إلى مناطق زيادة الطلب الموسمية في عسير و جازان والباحة والطائف.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ 315 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً إلى منطقة عسير، مع استكمال مشروع نقل المياه إلى المنطقة من أجل ضخ 180 ألف متر مكعب.

وفى منطقة جازان تم رفع ضخ المياه لتصل إلى 225 ألف متر مكعب، من المياه المحلاة يومياً، مع استمرار مشروعات استكمال نقل المياه للمرحلة الثالثة والذي سيضيف للمنطقة 200 ألف متر مكعب يومياً.