شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. امرأة تفقد السيطرة على سيارتها وتقتحم أسواق «بندة» بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اقتحمت سيارة من نوع “أودي” أحد الأبواب الجانبية لأسواق “بندة” التجارية في مدينة جدة، بتصادم قوي، أدى إلى انتزاع مقدمة السيارة للباب من مكانه، وتحطيم إحدى ثلاجات العرض داخل السوق .
وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يُظهر الجزء الخلفي للسيارة خارج الباب ، فيما استقرت مقدمتها داخل السوق بجوار البضائع المتناثرة على الأرض إثر الاقتحام غير المتوقع .
وعلق بعض المغردين على المقطع أن السيارة كانت تقودها امرأة، فقدت السيطرة عليها للحظات فانحرفت السيارة لتصطدم بالباب وتحطمه لتقتحم المبنى التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365” التأكد بشكل موثوق من مكان وقوع الحادث بالضبط أو ملابساته.
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