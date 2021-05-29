شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح بـ«الرس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، عن ضبط 70 شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا .

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.