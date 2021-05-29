شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم تغيير نية الصلاة من نافلة إلى فريضة أثناء تأديتها؟.. «الخثلان» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان حكم تغيير نية الصلاة من نافلة إلى فرض أثناء أداء الصلاة.

وأبان “الخثلان” في لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية، إنه لا تصح الصلاة، لأن نية صلاة الفريضة، يجب وأن تكون منذ بداية الصلاة.

وأشار إلى أن هذا الحكم يسري على المأموم، حال علمه بتغيير الإمام نيته في الصلاة.