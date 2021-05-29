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العراق يعلن ضبط مخزن للمواد المتفجرة غربى بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، ضبط مخزن للأعتدة والمواد المتفجرة غربى العاصمة بغداد.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة من اللواء (22) فى فرقة المشاة السادسة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل استخبارات عمليات بغداد- تمكنت من ضبط مخزن للأعتدة والمواد المتفجرة، فى منطقة أم نجم الثانية غربى بغداد"، مؤكدة ضبط 7 عبوات ناسفة مجهزة على شكل مقذوف، وعبوتين لاصقتين، وقنبلتين هاون عيار 6 ملم، وقاذفة RBG7 مع صاوريخ قاذفة، وحشوات دافعة، و3 سبح تفجير، و5 أجهزة موبايل مجهزة للتفجير، و5 رمانات دفاعية، وصواعق، و28 صمام تفجير قنبلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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