شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يزور الجزائر على رأس وفد وزاري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، الجزائر، ويرافقه وفد وزارى ليبى كبير وهام.وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الجزائرى، صبرى بوقادوم، فى الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادى الجزائرى الليبى أن رئيس الحكومة الليبى سيحل بالجزائر على رأس وفد وزارى كبيرمضيفا أنه لا يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهى تمر بأزمتها، وتقف فى موضع المتفرج من ذلك.

وأفاد بأن الجزائر لبت نداء الإخوة وواجب الجيرة وحناكة الدبلوماسية الجزائرية والجزائريين، مضيفا: "أن الجزائر بادرت إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين".

وأشرف وزير الخارجية صبرى بوقادوم يوم السبت على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادى الجزائرى – الليبى بمشاركة حوالى 400 متعامل اقتصادى من البلدين.

ويهدف المنتدى، الذى يشارك فيه 150 متعامل ليبى و250 متعامل جزائرى، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجزائر وليبيا، وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة، حسب مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية الجزائرية التى نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ومن أهم مجالات التعاون المعنية بالمنتدى الطاقة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والزراعية والصحة والمنتجات الصيدلانية والإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والتربية والسياحة ومكاتب الدراسات والخدمات.