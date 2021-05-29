شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «التعليم» بشأن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، سيطبق في الجامعات بعد عامين من الآن في عام 1444 هـ.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الجامعات أعطيت مهلة عام لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

يذكر أن وزارة التعليم ذكرت سابقًا أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.

مكتسبات تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التعليم، مكتسبات تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم بالمملكة.

وأكدت الوزارة أن الدراسة الفعلية كانت في نظام الفصلين لا تتجاوز 154 يوما أو أقل من ذلك بالإضافة إلى قلة عدد أيام الدراسة بشكل عام والتي كانت 177 يوم في التقويم الدراسي.

وأوضحت الوزارة أنه في نظام الفصلين، كان يشهد انقطاع الطلبة والمعلمين لفترة طويلة خلال إجازة الصيف، مما يؤثر على نواتج التعلم.

فاعلية تعويض أي فجوة تعليمية

وأبانت أن النظام الجديد، سيؤدي إلى معالجة حالة الملل والجمود الناتجة عن طول مدة الدراسة في الفصلين الدراسيين من خلال توزيع الاجازات بطريقة متنوعة في نظام الفصول الثلاثة.

ولفتت الوزارة إلى أن محدودية استثمار موارد المؤسسات التعليمية في نظام الفصلين ولمدة تصل إلى 4 أشهر، بسبب طول إجازة نهاية العام الدراسي في نظام الفصلين.

وأشارت إلى فاعلية تعويض أي فجوة تعليمية أثناء رحلة الطلبة، من خلال الخطط الدراسية الحديثة، ونظام الفصول الثلاثة التي تتيح المعالجات خلال العام الدراسي.

الموافقة على التقويم الدراسي الجديد

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ، والمتضمن 3 فصول دراسية، ومدة كل فصل 13 أسبوعاً.

وأشارت إلى أن بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ، أماالفصل الثاني فيبدأ 1-5-1443هـ، ويبدأ الفصل الثالث 17-8-1443هـ.