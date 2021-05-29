شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «تقويم التعليم» بشأن إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت قناة “الإخبارية” أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، ستعلن غدًا الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت “الإخبارية” أن النتائج التي سيتم إعلانها هي لأول اختبار لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، للحصول على الرخصة المهنية، وفقا للجدول الزمني الذي اعدته الهيئة.

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.