شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في «مانيلا» تعلن استئناف إرسال «العمالة الفلبينية» للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، اليوم السبت، استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.
وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك جاء بعد التفاهم مع الجانب الفلبيني وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.
يذكر أن السلطات الفلبينية، كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بمنع إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، وذلك بعد ورود تقارير تتعلق بفحوصات الكشف عن فيروس كورونا والحجر الصحي.
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