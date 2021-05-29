شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعلن تدمير زورقين مفخخين مسيّرين جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، إحباط عمليه هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل المليشيا الحوثية. وأوضح التحالف، اليوم السبت، أنه تم تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية . وندد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة باستمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالميه.

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