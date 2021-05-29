شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الشيخ صالح الراجحي.. صاحبة أوقاف نورة الملاحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت اليوم السبت ١٧ شوال ١٤٤٢ نورة يوسف الملاحي، رحمها الله، زوجة الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، ووالدة خالد وعبدالوهاب وسلمان ونايف.

وستكون الصلاة على الفقيدة نورة الملاحي بعد صلاة عصر اليوم السبت (الساعة ٤ عصراً) في مقبرة النسيم بالرياض.

أوقاف نورة الملاحي رحمها الله

وتفاعل المغردون عبر وسم “#نورة_يوسف_الملاحي” حيث علق الكاتب محمد العوشن بقوله “كانت رحمها الله امرأة منفقة باذلة محسنة، وهي الموقفة لأوقاف نورة الملاحي المتخصصة في المنح للجوانب التقنية، اللهم تغمدها بمغفرتك ورضوانك”.

وقال الإعلامي عبدالله النجاشي “لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها أعالي جناته إنا لله وإنا إليه راجعون جبر الله مصاب أهلها وبنيها وألهمهم الصبر والسلوان”.

آخر المشروعات التي دعمتها

وقال عبدالرحمن الشهري الأكاديمي والأستاذ بجامعة الملك سعود “انتقلت السيدة الكريمة نورة يوسف الملاحي صاحبة البر والإحسان والبذل إلى رحمة الله، وأحسن الله عزاء أبنائها أبناء الشيخ صالح الراجحي، ومن آخر المشروعات التي دعمتها في مركز تفسير (التسجيل الصوتي للمختصر في التفسير).

وغرد د. إبراهيم بن محمد الفوزان أمين عام مؤسسة معالم السنن بقوله “رحم الله صاحبة الجود والإحسان #نورة_يوسف_الملاحي، وتغمدها في واسع رحمته، أعزي أبناءها وإخوانها وأسرة الملاحي والراجحي، جبر الله مصابهم في الفقيدة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.