شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.



وقالت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا أن الاطفال قادرون على "تحمّل" اللقاح "بشكل جيد".

وقال مدير استراتيجية التطعيم لدى وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري إن بيانات الاختبارات السريرية تظهر حقا أن اللقاح يقي بشكل كبير" الفئات الأصغر سنا.