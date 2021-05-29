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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس المستجد " كوفيد - 19 " للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا أن الاطفال قادرون على "تحمّل" اللقاح "بشكل جيد".

 

وقال مدير استراتيجية التطعيم لدى وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري إن بيانات الاختبارات السريرية تظهر حقا أن اللقاح يقي بشكل كبير" الفئات الأصغر سنا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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