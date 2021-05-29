فيروس "كورونا" يودي بحياة 32 من أعضاء برلمان الكونغو الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 32 من أعضاء البرلمان في الكونغو الديمقراطية منذ بدء الجائحة حسب ما أعلنه جان مارك كابوند النائب الأول لرئيس البرلمان.



وقال النائب الأول لرئيس البرلمان أن عدد النواب المتوفَين يمثل نحو 5% من العدد الإجمالي للأعضاء.

ووفق لأحدث بيان تصدره الحكومة في الكونغو الديمقراطية بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780 بينهم 32 من أعضاء البرلمان.

وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان إلا أن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم.