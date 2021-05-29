الجزائر بصدد استكمال الترتيبات لفتح المعبر الحدودي مع ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية قال بوقادوم، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي: أن "الجانبين يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلال نقل السلع والبضائع".

© Sputnik . Mariem Gdira

وأشار بوقادوم إلى أهمية الشراكة الاقتصادية مع ليبيا، مشددا على ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة وإنشاء الشراكات بين البلدين،

وقال الوزير: "طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء الشراكات المختلطة والاشتراك في رأس مال المؤسسات وغير ذلك من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبير بين بلدينا".

وبحسب الوكالة اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من القرارات والتدابير الكفيلة بتوفير الإطار المؤسساتي والقانوني بما يمكن المبادرين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين من إطلاق مشاريع تعاون و شراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.