الجزائر تستضيف المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي بمشاركة 400 متعامل

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / RYAD KRAMDI

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، تم افتتاح المنتدى، اليوم السبت، بإشراف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير التجارة كمال رزيق، ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الذي وصل أمس الجمعة، بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

ويرافق الحويج في زيارته إلى الجزائر وفد رفيع المستوى، يتكون من 280 متعامل اقتصادي للمشاركة في المنتدى وزيارة معرض المنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الليبي.

ويشارك بالمنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية، 150 متعامل ليبي و 250 متعامل جزائري، من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق عبر الجانب الليبي عن إهتمامه الكبير بالمنتجات و الخدمات الجزائرية نظرًا لجودتها و سعرها التنافسي، كما تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين الجزائر وليبيا.