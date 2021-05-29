باسيل يهنىء الأسد بإعادة انتخابه ويدعوه لتسهيل عودة النازحين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب برقية بعث بها باسيل إلى الأسد، ونشرها موقع "النشرة" اللبناني، قال: "السيد الرئيس، أتقدم منكم ومن ​الشعب السوري​ الشقيق بأصدق التهاني بإعادة انتخابكم بما يعكس ثقة شعبكم بكم وأمله بأن تقودوا ​مسيرة​ إعادة إعمار ​سوريا​ وتثبيت استقرارها وإعادتها الى مكانها ومكانتها في ​العالم العربي​ عامةً وشرق المتوسط خاصةً".

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ودعا رئيس التيار الوطني الحر الأسد لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وخاصة الموجودين في لبنان، قائلا: "إنني على ثقة بأنكم ستبادرون الى تسهيل عودة ​النازحين السوريين​ الى أرضهم، وأخص منهم الذين نزحوا الى ​لبنان​".

وتحدث باسيل عما وصفه بـ"المشاريع المشبوهة"، قائلا: "إن التضحيات التي يبذلها الشعب السوري ستكون هي الضمانة لمنع أي مشروع مشبوه يهدف الى ضرب النسيج الإجتماعي لسوريا بتشتيت قسم من شعبها في أنحاء العالم".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس الماضي، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3%، وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا بنسبة 1.5%، من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .