شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: لا نستهدف أحدا بالعرض العسكرى ومازلنا فى حالة حرب ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الاستعراض العسكرى الذى ستنظمه قوات القيادة العامة لا يستهدف أحدا، معقبا "نحن فى حالة حرب ضد الإرهاب والجريمة".

وأضاف المسماري، فى تصريحات صحفية نقلها موقع "بوابة الوسط"، أن قوات القيادة العامة لاحظت خلال مداهمة أوكار وأماكن مشتبه بها «انخفاض» حدة الإرهاب خصوصا فى الجنوب الغربي، معقبا أن هناك سجلات بأسماء «الإرهابيين»، والحرب ضد الإرهاب هى «حرب مستمرة فى جميع دول العالم».

وأوضح "أن الليبيين على موعد غدا مع استعراض لقوة الوطن وحماة الوطن وقدراتنا القتالية، ونقدم للشعب الليبى هذا الاستعراض ليطمئنوا على وطنهم وسيادة وكرامة الدولة الليبية، والعمل غدا لم يأت وليد اللحظة، لكنه استغرق سنوات من القتال ضد المجموعات المتطرفة والمجرمين، إضافة إلى عمل من إعادة الهيكلة والتسلح، ونجحنا فى جميع المعارك، وسترون رجالا بمعنويات عالية".