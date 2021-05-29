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شرطة الرياض تقبض على مواطن سرق مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لسرقته مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل، بأحد أحياء مدينة الرياض، وداخلها طفل (8 أعوام)، تم إنزاله بالقرب من موقع السرقة دون تعرضه للأذى، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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