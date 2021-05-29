سفير إسرائيل في المغرب يشارك في مباراة كرة قدم مع لاعبين مغربيين سابقين... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وظهر السفير الإسرائيلي في الصور وهو يرتدي القميص الوطني للمنتخب المغربي، حيث يبدو أنه لعب ضمن صفوفه خلال المباراة.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية، قائلة: "شارك رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في مباراة كرة قدم جمعته ببعض لاعبي كرة القدم المغربيين السابقين وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط في ملعب محمد 6 بسلا".

ونقلت عن السفير غوفرين، قوله: "كانت من أفضل الأوقات التي عشتها بالمغرب".

وكان السفير الإسرائيلي قد نشر، أمس الجمعة، صوراً لمباراة لكرة القدم جمعته برئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، وعدد من السفراء الأجانب في المغرب ونخبة من لاعبي كرة القدم المغاربة السابقين.

وكتب، معلقا على الصور: "بالرغم من أن فريقي خسر أمام خصم قوي، كانت من أفضل الأوقات اللتي عشتها بالمغرب".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن السفير دافيد غوفرين وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتولي مهامه كرئيس للبعثة الإسرائيلية هناك.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في عام 2000.