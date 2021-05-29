اعتقال 12 إرهابيا عملوا مقاتلين وخلايا لـ"داعش" شمالي العراق...صورة

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، اعتقال 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وبينت الخلية أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت في عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة 4 / إرهاب، وذلك لعملهم كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر بتنظيم "داعش" الإرهابي تحت كنيات وأسماء مختلفة.

© Photo / Security Media Cell اعتقال 12 إرهابيا عملوا مقاتلين وخلايا بـ"داعش" في شمالي العراق

وأكدت الخلية، من خلال التحقيقات الأولية معهم، أنهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وحث المواطنين بالانضمام لعصابات "داعش" تحت التهديد أثناء عمليات التحرير وبعدها، تم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوى.

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أنه قد تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وألقت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين الماضي 24 مايو/أيار، القبض على خمسة إرهابيين في عدة مناطق من نينوى شمالي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.