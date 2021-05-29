هذا ما يحدث لجسمك عند تناول عصير الجرجير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتبر عشبة الجرجير من الخضراوات المنتشرة بشكل واسع في الشرق الأوسط، حيث يقدم كنوع من السلطات مع الأطعمة وكمقبلات شهية، ويشتهر هذا النبات بفوائده الكثيرة جدا لجسم الإنسان.



وتشير العديد من الدراسات إلى فوائد كثيرة يقدمها الجرجير، خصوصا عصير الجرجير الطبيعي، بسبب احتوائه على قائمة طويلة من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أنه من العوامل التي تساعد في عملية إنقاص الوزن.

فوائد لا مثيل لها

أكدت العديد من الأبحاث أن الجرجير مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين "ج" وبيتا كاروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد.

ويعتبر الجرجير أيضا مصدرا جيدا للألياف واليود، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب ويحتوي على الحديد أكثر من السبانخ، بحسب "harvest2u".

منشط قوي جدا

يصنف الجرجير على أنه من الخضراوات المنشطة، حيث يحتوي على الثيوغليكوزيدات (غليكوسيدات تحتوي على الكبريت)، التي تصنف من الجوانب النشطة الرئيسية في هذه النبتة، وهذه المادة من مضادات التجلط وتحتوي على تأثير خفيف كمضاد للتخثر.

ويحتوي الجرجير أيضا على كميات معتدلة من الفيتامينات "بي 1" و"بي 2" والزنك والنحاس والمنغنيز.

يحتوي الجرجير على تشكيلة فيتامينات واسعة مثل فيتامينات "آ" و"سي" و"ك"، بالإضافة إلى عدد من المعادن، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم والصوديوم، الأمر الذي يجعله وجبه فريدة للأشخاص الباحثين عن خسارة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل حمض الغاما لينوليك، الذي يعتبر عصير الجرجير غنيا به، على خفض نسبة الدهون والكولسترول غير الصحي في الجسم والدم، كما يلعب دورا أساسيا في خسارة الوزن.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الجرجير يفيد أيضا الجهاز المعوي لدى الإنسان، حيث يسهل عملية الهضم ويلين الأمعاء وينظف الجهاز الهضمي والمعدة، ويعالج العديد من المشاكل مثل الإمساك.

مفيد للبشرة... خصوصا للحوامل

يقدم عصير الجرجير أيضا فوائد رائعة للبشرة، حيث يعالج البشرة الضعيفة والحساسة ويساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها خصوصا الدهنية منها.

وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بشؤون المرأة، يمكن مسح الوجه بعصير الجرجير "ينصح قبل استخدام عصير الجرجير بأن يتم مسح الوجه بماء الورد لتفتيح المسام، وتنظيفه من خلايا الجلد الميت والفيروسات، ومن ثَم تطبيق عصير الجرجير عليه للحصول على نتائج رائعة ومميزة".

يؤخر عصير الجرجير علامات الشيخوخة لدى النساء كما يحمي البشرة من التشققات وينصح به الأطباء للنساء الحوامل، حيث يعتبر علاجا طبيعيا للوجه للبشرة.