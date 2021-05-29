الرئيس العراقي: إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلب شعبي ووطني

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلب شعبي ووطني لا ينبغي التغاضي عنه "، مشددا على أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

وقال صالح -في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع العراقي اليوم السبت، ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إنه يجب محاربة المال السياسي في الوضع السياسي والانتخابات، ومحاربة الفساد الذي يهدد العراق ومستقبل الأجيال ويحتاج إلى موقف سياسي تجاهه".

مضيفا: "أن الإصلاح المنشود مسؤولية الجميع، ويجب إجراء إصلاحات بنيوية لردم الفجوة بين الشعب والسياسيين وإجراء تعديلات دستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

من ناحية أخرى، أكدت فرنسا، في بيان لوزارة الخارجية نشرته اليوم /السبت / على موقعها على شبكة المعلومات الدولية /الانترنت/ ،مساندتها لرغبة العراق في قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في إطار احترام القانون وبضمان الأمن التام بما يستجيب مع طموحات الاصلاح ودولة القانون اللتان ينشدهما الشعب العراقي.

ومن هذا المنظور، أشادت فرنسا بتجديد مجلس الأمن تفويض مهمته لدعم العراق خاصة لاسيما الاصلاحات الموسعة التي منحت لهذه البعثة بطلب من السلطات العراقية لمساندة ومراقبة سير الاقتراع .