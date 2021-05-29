العثور على "قارب موت" في توباجو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شرطة دولة ترينيداد وتوباجو، السبت، العثور على 15 جثة "مكدسة في قارب" كان يطفو في المياه قبالة سواحل جزيرة توباجو الكاريبية.



وقالت شرطة ترينيداد وتوباجو إنها تحقق في اكتشاف "14 جثة وجمجمة وبقايا هيكل عظمي مكدسة في قارب" رصده صيادون يوم الجمعة على بعد 6.5 كيلومتر قبالة مدينة بيل جاردن في توباجو حوالي الساعة 0630 صباحاً (1030 بتوقيت جرينتش).

وقال بيان للشرطة: "وعند التحقق، عثر الصيادون على الجثث المتحللة. ثم اتصل الصيادون بالشرطة وخفر السواحل".

ووفقاً للبيان، فإن جميع المتوفين كانوا من الذكور وكانت أجسادهم في "حالة متقدمة من التحلل".

وأضافت الشرطة: "تم نقل الجثث في نهاية المطاف إلى مشرحة مستشفى سكاربورو العام في انتظار التعرف على الجثث وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة".