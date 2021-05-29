البحث عن مخدرات يقود الشرطة لـ"منجم العملات المشفرة".. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكتشفت الشرطة البريطانية "منجماً" للعملات المشفرة كان يسرق كهرباء تقدر بآلاف الجنيهات في منطقة ويست ميدلاندز.



وقالت الشرطة إنها كانت تنفذ مذكرة تفتيش بحثاً عن مخدرات في منشأة صناعية في "ساندويل" قرب بيرمنجهام يوم 18 مايو/أيار بعد تلقي معلومات عن استخدام الموقع كمزرعة لزراعة الحشيش.

لكن قوة شرطة "ويست ميدلاندز" قالت إنها عثرت على بنك ضخم به نحو 100 وحدة كمبيوتر تستخدم في عملية تعدين البيتكوين.

وتمت مصادرة أجهزة تكنولوجيا المعلومات من المبنى الكائن في "جريت بريدج أندستريال إيستيت" وأظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تسرق الكهرباء، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

والعملة المشفرة هي عملة رقمية لديها سجلات للعمليات تكون مسجلة ومؤمنة من خلال عمليات التشفير، بمعنى أنه من المستحيل تزويرها.

ويعد تعدين البيتكوين عملية يتم من خلالها إنشاء عملات البيتكوين الجديدة وإدخالها في التداول ويتم ذلك بواسطة أجهزة كمبيوتر تحل ألغاز معقدة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.