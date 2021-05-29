شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي: لقاح "فايزر" متوفر بـ100 مركز دون الحاجة لحجز موعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجمعة، عن توفر لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون الحاجة لحجز موعد مسبق.



وذكرت دائرة الصحة في أبوظبي أن لقاح "فايزر-بيونتيك" متوفر في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أن اللقاح يتوفر مجاناً لغير المطعمين من الإماراتيين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق.