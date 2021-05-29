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أبوظبي: لقاح "فايزر" متوفر بـ100 مركز دون الحاجة لحجز موعد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجمعة، عن توفر لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19) دون الحاجة لحجز موعد مسبق.

 

وذكرت دائرة الصحة في أبوظبي أن لقاح "فايزر-بيونتيك" متوفر في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي.

 

وأوضحت أن اللقاح يتوفر مجاناً لغير المطعمين من الإماراتيين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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