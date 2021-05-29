شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد الإرهابيين جنوبي مدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين جنوبي مدينة الموصل.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية أكدت تواجد أحد الإرهابيين في قرية (العذبة) جنوبي الموصل، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوي تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بالتعاون مع قوة من لواء المشاة 76 من إلقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة".. مضيفة أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.