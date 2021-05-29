طقس الخليج.. غائم فى السعودية وحار على الكويت وصحو فى الإمارات

القاهرة - سامية سيد -

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث يكون الصقس اليوم السبت فى السعودية ، غائم مع وجود فرصة لسقوط الامطار، بينما يكون الطقس فى الإمارات صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، على أن يكون حار ورطب فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى سماء غائمة جزئياً وفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.