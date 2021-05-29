شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وحار على الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث يكون الصقس اليوم السبت فى السعودية ، غائم مع وجود فرصة لسقوط الامطار، بينما يكون الطقس فى الإمارات صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، على أن يكون حار ورطب فى الكويت.
السعودية:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى سماء غائمة جزئياً وفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
الكويت :
وفى الكويت يكون الطقس حار و رطب نسبيا نهارا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
ويكون الطقس فى المساء مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، يصبح رطبا ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار، وستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.
وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والثاني عند الساعة 20:21، مشيرا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والثاني عند الساعة 06:14 .