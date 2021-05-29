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عريس مصري يوقف فرحه ليؤم المصلين لصلاة العشاء.. شاهد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقف عريس مصري، من محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، حفل زفافه لإقامة صلاة العشاء جماعة، ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل.

 

ويظهر العريس خلال المقطع المصور وهو يؤم المصلين في الصلاة، تاليًا قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

 

وحظي المقطع بتفاعل واسع، وأثنى المعلقون على تصرف العريس، الذي وصفوه بأنه مثال ونموذج يحتذى به، فيما قارن بعضهم أجواء الزفاف بحفلات الزفاف الأخرى من غناء ورقص وتصرفات غير لائقة من وجهة نظرهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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