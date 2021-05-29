شاومي تطرح هاتفها الملقب بـ"ملك الأسواق".. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة شاومي الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة هاتفها Poco M3 Pro الذي يتوقع أن يصبح "ملك الأسواق" والأكثر مبيعا خلال العام الجاري.



وأعلنت الشركة الصينية مواصفات الهاتف الذكي Poco M3 Pro من فئة 5G حيث يأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق، وبتصميم مقاوم للماء والغبار.

وتأتي أبعاد الهاتف (161.8/75.3/8.9) ملم، ووزنه 190 جراما، وجهز هذا الهيكل بشاشة IPS LCD ترددها يعادل 90 هيرتزا ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

ووفقا لموقع "TechTablets" التكنولوجي فالهاتف الجديد سيحظى باهتمام كبير، سيضعه على قمة مبيعات في سوق الهواتف الذكية.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج MediaTek Dimensity 700 5G مطور بتقنية 7 نانومترات، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 46 و128 جيجابايت، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.

وجهزت شاومي الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX582، والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل .

وتدعم الكاميرات فلاش LED مُزدوج وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160[email protected]، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم الـHDR والـPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080[email protected] تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.