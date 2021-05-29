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خفر السواحل الليبى ينقذ 308 مهاجر غير شرعى

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القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدات من خفر السواحل الليبية 308 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.

 

وقال الناطق برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي الزورق "رأس أجدير" نداء استغاثة انطلق على إثرها إلى حيث يوجد القارب المطاطي الذي يحمل المهاجرين وقام بعملية الإنقاذ والانتشال، مضيفاً أنه جرى نقل المهاجرين إلى السلطات المختصة بالهجرة لاتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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