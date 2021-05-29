خفر السواحل الليبى ينقذ 308 مهاجر غير شرعى

وقال الناطق برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي الزورق "رأس أجدير" نداء استغاثة انطلق على إثرها إلى حيث يوجد القارب المطاطي الذي يحمل المهاجرين وقام بعملية الإنقاذ والانتشال، مضيفاً أنه جرى نقل المهاجرين إلى السلطات المختصة بالهجرة لاتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.