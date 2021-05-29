شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ليبيا تشهد أكبر عرض عسكرى فى تاريخ البلاد خلال السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي ستحتضن اليوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المسمارى إلى أنه ستشارك كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي مساء الجمعة إن "غدا السبت ستحتضن القاعدة العسكرية في منطقة بنينا بمدينة بنغازى احتفال كبير، تكريماً لمنطقة بنينا وشهداء بنينا واهالي بنينا، واختيرت هذه المنطقة لتحتضن اكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة".