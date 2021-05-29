شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات تونس توقف 264 مهاجراً غير شرعى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أمس، أنها أوقفت 160 مهاجرا غير شرعي، بمدينة سيدي منصور بصفاقس، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.



وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 104 مهاجرين غير شرعيين بالموقع جنوب صفاقس، حيث أنهم أبحروا من السواحل الليبية بنية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.