شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية تونس والمغرب يبحثان هاتفيا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي علاقات التعاون الوطيدة التي تجمع بلاده والمملكة المغربية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجرندي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يذكر ان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي كان قد أعلن أن التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي بلدتي الشيخ جراح وسلوان ما هو سوى في صفحة قاتمة جديدة تنضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية التي تستوجب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية.